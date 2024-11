Landesschau Baden-Württemberg vom 18.11.2024

Egal ob New York, Sydney, Marrakesch oder die Antarktis – die Faszination Marathon lässt ihn nicht los. Andreas Boos aus Lörrach hat Marathonläufe auf allen sieben Kontinenten absolviert. Jetzt war er zum letzten Mal auf Marathonreise und hat einen 42-Kilometer-Lauf in Grönland bewältigt. Im Landesschau-Studio erzählt er, was er bei dem Marathon erlebt hat und was ihn jetzt überhaupt noch reizt.