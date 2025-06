Landesschau Baden-Württemberg vom 11.8.2023

Der Karlsruher Roland Tentunian ist einer von ganz wenigen Parfummachern in Deutschland. Seit mehr als 30 Jahren kreiert er seine eigenen Duft-Kunstwerke und schickt sie in die ganze Welt. Auf der Suche nach neuen Düften geht Roland immer wieder auf Schnuppertour in ganz Europa. Dabei entstehen Ideen, die er selbst wie Entwürfe für Gemälde bezeichnet.