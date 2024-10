Kirchenglocken in Freiburg machen Ärger

Carolin Kremp aus Stuttgart kann sich ein Leben ohne Freitauchen nicht mehr vorstellen. Mit 8 Jahren fing sie mit dem Sport an und nutzt heute jede Gelegenheit, um zusammen mit ihrem Partner Daniel ohne Sauerstoff-Flaschen abzutauchen. Bisher wurde nur in warmen Gewässern getaucht, aber jetzt wollen die beiden ein neues Abenteuer wagen: Wintertauchen in einem Bergsee in Tirol.