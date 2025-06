Kindermuseum Junges Schloss: Die kleine Hexe kommt nach Stuttgart

Melissa Wilke dekoriert fast jedes Wochenende das ehemalige Nachschalter-Fenster. Denn gemeinsam mit ihrem Freund Max wohnt sie in einer früheren Apotheke. Angefangen hat das kleinste Café Heidelbergs mit einer Schnapsidee, doch einen Vorteil hat das DIN-A3 große Fenster für die beiden: sie sind in ihrem neuen im Viertel schneller angekommen. Erst seit kurzem wohnen die Kölner in Heidelberg.