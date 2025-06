(K)ein Skatepark für Laichingen

Bei schönem Wetter in den Pfingstferien sind alle im Neudenauer Freibad. Eigentlich wollte die Stadt es nicht mehr betreiben und ließ es in den 90er Jahren verkommen. Eine Gruppe an Rentnern belebte das Bad jedoch vor 25 Jahren wieder. Heute herrscht dort an der Kasse bei Anita Brechter wieder Hochbetrieb. Sie gehört zu den 30 Ehrenamtlichen, die das Bad am Laufen halten.