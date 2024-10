Kaufen oder nicht Kaufen? Erstbesichtigung mit Überraschung

Die Skizunft Donzdorf zieht während der Fasnet verkleidet als Tannenmänner oder Strohmänner durch die Straßen. Der „Strohmann“ verkörpert eine Figur, die der alten Donzdorfer Bauernfasnacht entstammt und bis heute noch aktuell ist. Bis Ende der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts war er immer am Rosenmontag, dem Fasnetstag der Bauern zu sehen. Seit 1958 tritt er ebenso, wie der 1959 wieder ins Leben gerufene „Tannenmann“ ausschließlich beim Großen Donzdorfer Umzug am Fasnetssonntag in Erscheinung. Wie fühlt sich das an, als Tanne verkleidet zu sein? Ist das der Öko-Look der Zukunft?