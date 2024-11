Käse aus dem Allgäu: Käseveredler David Tschugg

per Mail teilen

Mit 16 Jahre machte David Tschugg eine Ausbildung zum Käser. Heute veredelt er Käse in Leutkirch. Sein größter Schatz lagert in einem alten Stollen in Leutkirch: 800 Käselaibe, die er täglich mit Salzwasser, Blauschimmel oder Tonkabohnen behandelt.