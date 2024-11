Igel-Auffangstation am Limit

Was für uns Menschen eine aufregende Silvesternacht sein mag, ist für Wildtiere wie Igel gar nicht so lustig. Doch nicht nur Böller gefährden das Igelwohl. Wer nicht genug gefuttert und einen sicheren Unterschlupf gefunden hat, hat nur wenige Chancen, den Winter zu überstehen. Ursel Gericke vom Tierheim Ludwigsburg kümmert sich um die bedürftigen Igel. Und das sind so viele, dass das Tierheim kaum noch Platz für alle hat.