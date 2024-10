Ich hab da mal ne Frage! Windrad in Pforzheim

per Mail teilen

Wenn Sie schonmal in Pforzheim aus der Bahn ausgestiegen sind, dann haben Sie vermutlich auch dieses skurrile Ding gesehen: Es dreht sich auf einem Hochhaus mitten in der Stadt, ist aber kein Propeller, sondern ein Windrad. Doch warum befindet es sich auf einem Hausdach in der Innenstadt? Unsere Reporterin Maja Ihle hat’s herausgefunden.