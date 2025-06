Hundehäufchen auf dem Friedhof sorgen für Ärger

Göpel ist ein Gerät, das früher in der Landwirtschaft verschiedene Maschinen angetrieben hat – zum Getreidedreschen zum Beispiel. In Ertingen im Kreis Biberach ist so ein historischer Göpel an diesem Wochenende ein Sportgerät. Nicht für Ochsen oder Pferde, sondern für menschliche Viererteams.