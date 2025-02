Housing First: Eine Wohnung für Anna

Anna ist wohnungslos. Im Winter schläft sie bei Eiseskälte in einem Wald in der Nähe des Stuttgarter Fernsehturms. Auf dem Wohnungsmarkt hat sie keine Chance. Hilfe findet sie bei bei dem Projekt „Housing First“, das wohnungslose Menschen in unbefristete Mietverträge bringt – der erste Schritt zurück in ein geregeltes Leben.