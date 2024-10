Die Freiburger Studentin Amelie rettet Lebensmittel, die eigentlich weggeworfen werden. Denn ein Drittel aller Lebensmittel wird in Deutschland immer noch weggeschmissen. Und das obwohl man die auch ganz einfach retten könnte mit der App “too Good to Go”. Wie das funktioniert, ob sich das lohnt und welche Lebensmittel sich damit so erbeuten lassen, haben wir uns in Freiburg angeschaut.