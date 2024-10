Hofgeschichten: Büffelmozzarella auf der Alb

Matthias Hang und Evelyn John haben einen Milchbetrieb in Grolsheim in Rheinhessen. Doch nun wollen sie umziehen in den Schwarzwald und dort ihren Hof weiterführen. Damit das klappt, müssen auch die Kühe mitkommen. Am Umzugstag werden diese um 3 Uhr nachts gemolken, damit sie die lange Fahrt möglichst gut überstehen. Ob alles gut gehen wird?