Hohenheim ist ein Stadtteil im Süden von Stuttgart. Das ist schon so ein bisschen eine Welt für sich: das Schloss, der Campus, die Uni mit ihrem schönen exotischen Garten. Wer es in Hohenheim beim Essen und Trinken besonders gemütlich haben will, geht in die "Denkbar" - das Restaurant ist so eine Art Wohnzimmer, gleich direkt neben dem Schloss.