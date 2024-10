Hilfe für Tiere: Ein neues Zuhause auf dem Argenhof

Bei den Affen in der Stuttgarter Wilhelma gibt es Nachwuchs. Bonobo-Dame Liboso hat ein Baby bekommen. Doch wer der Vater der kleinen Kila ist, wissen die Tierpfleger nicht. Drei Bonobo-Männchen kommen in Frage. Doch wer es am Ende war, kann nur ein Vaterschaftstest zeigen.