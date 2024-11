Harter Weg bis zur Vereidigung: Adam macht eine Ausbildung bei der Polizei

An der Polizeischule in Herrenberg sind die Oberkommisars-Anwärter in ihre Ausbildung gestartet. Für den 20-jährigen Adam sind Gerechtigkeit und Stress nichts neues, er hat schon auf einer Rettungswache und als Schiedsrichter gearbeitet. Aber die Polizei-Ausbildung bringt auch ihn mitunter an seine Grenzen.