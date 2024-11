Grand Prix der Segelflieger: Auf der Suche nach der besten Thermik

Martin Köhl wollte schon immer fliegen lernen. Doch seit er denken kann sitzt der Heidelberger in einem Rollstuhl. Normalerweise bedient man ein Segelflugzeug mit Pedalen, doch der kleine Flugverein Sinsheim hat einen seiner Flieger umgebaut. So kann dieser problemlos auch von Martin bedient werden. Und der genießt jede Sekunde in den luftigen Höhen.