Gartenglück: Das Markgräfliche Forsthaus in Salem

Ein Leben in völliger Ruhe und Abgeschiedenheit. Das ist es, was Peter Eich immer wollte. Nach langen Jahren der Suche und vielen Hausbesichtigungen hatte Peter seine Traumimmobilie in Form eines alten Forsthauses gefunden. Als er mit dem Umbau begann, war das „Ganterhäusle“ kurz vor dem Verfall. Heute leben und Valeria in dem 300 Jahre alten Bauernhaus.