11 Dinge, die man auf der Alb gemacht haben muss

11. DIE SCHWÄBISCHE ALB MIT DEM KANU ERLEBEN: Auf der Großen Lauter zeigt sich das Biosphärengebiet Schwäbische Alb von einer schönsten Seite. Etliche Burgen und Ruinen säumen die angrenzenden Höhen. 37 Kilometer schlängelt sich die Lauter zwischen Offenhausen und dem Obermarchtal, wo sie in die Donau mündet. Es gibt kleine Stromschnellen und Wasserfälle, die die Kanutour spannend machen. In Münsingen und Reutlingen kann man sich Boote mieten - so lange das Wetter noch so schön ist!