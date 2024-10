13 fantastische Burgen in Baden-Württemberg

3. GREIFVOGELWARTE AUF DER BURG GUTTENBERG: Erleben Sie Adler, Geier und Uhus hoch über der Burg Guttenberg: Die Greifenwarte bietet Flugvorführungen an oder man nimmt selber an einer Falknerstunde teil und macht sich mit den Greifvögeln vertraut. In der Ausstellung "Leben auf der Ritterburg" im Burgmuseum kann man eine Zeitreise vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert machen.