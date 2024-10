11 Dinge, die Sie im Nordschwarzwald gemacht haben müssen

10. FLUSSBETTWANDERUNG: Verschiedene Veranstalter bieten in der Nähe von Raumünzach Flussbettwanderungen entlang der Murg an. Was nach einem ruhigen Vormittag klingt, entpuppt sich schnell als ausgewachsenes Abenteuer. Je nach Anbieter ist ein Einstieg in das Flussbett nur per Abseilen von einer Brücke möglich und im Flussbett liegen keine Kiesel, sondern meterhohe Felsen, über die man klettern muss.