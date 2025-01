Schon mal was vom Klang einer Zigarren-Box-Gitarre gehört? Auf dem „Smokin’ Guitars“-Festival in Pleutersbach, einem Ortsteil der Gemeinde Eberbach, wird ein besondere Instrument von internationalen Musikern gefeiert. Seit 2016 organisiert „Captn Catfish“ das erste und einzige Festival dieser Art in Deutschland.