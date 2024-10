Frank Elstners Tochter Enya startet als Sängerin durch

Müller Anton Neumeier ist 84 Jahre alt. In seiner historischen Mühle in Kandern-Wollbach mahlt er zwar nicht mehr, doch die Mühle ist immer noch funktionsfähig, sagt er. Seit Jahren sucht er einen Nachfolger. All seine Bemühungen haben bis jetzt nichts genutzt. Dennoch will er die Hoffnung nicht aufgeben, dass eines Tages wieder Mehl gemahlen wird.