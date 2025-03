Flugzeugbauer aus Laupheim werden zum Internet-Hit

Die Logistiker von Kühne & Nagel arbeiten per Schiff, LKW und Flugzeug täglich daran, den Warenkreislauf am Laufen zu halten. Die Spedition gehört mit rund 80.000 Mitarbeitenden zu den größten in Deutschland und hat auch mehrere Standorte in Baden-Württemberg. Damit der neu bestellte Kühlschrank oder die tägliche Lebensmittelieferung auch bei den Kunden ankommt, müssen die Mitarbeitenden in der Logistik ihre Zeitpläne genau einhalten.