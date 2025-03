Die Schwestern Franziska (28) und Elena Dangel (24) aus Lenningen führen den eigenen Familienbetrieb in dritter Generation. Ihre Firma ist spezialisiert auf Metallarbeiten an Gebäuden und dafür steigen die beiden auch mal aufs Dach. Nach Abitur und Studium entscheiden sich die Schwestern fürs Handwerk und setzen auf Digitalisierung und Nachwuchsförderung. Während Franziska Maschinen kauft und Prozesse optimiert, kümmert sich Elena um die Ausbildung und den Nachwuchs. Wie führen sie ihren Betrieb in die Zukunft? Und wie stolz wäre ihr verstorbener Opa? In der Landesschau erzählen die Schwestern von ihrer Leidenschaft fürs Handwerk und dem Spagat zwischen Tradition und Innovation.