European Railway Challenge: Wer baut die beste Lok?

Fahrdienstleiter steuern bei der Eisenbahn den gesamten Verkehr. Es ist ein verantwortungsvoller Beruf, bei dem man wissen muss was Schilder, Signale bedeuten und wie man Dienstbücher richtig schreibt. Gelernt hat man das früher bei der Bahn in sogenannten Lehrstellwerken. Nachdem die Deutsche Bahn bei ihren vielen Reformen diese Einrichtungen aufgegeben hatte, wurden die meisten abgerissen. Aber in Kornwestheim steht so etwas noch heute, Dank dem Denkmalschutz. Seit 2005 kümmert ein Förderverein Lehrstellwerk um dessen Erhaltung.