Es ist Lämmchen-Zeit!

Gerade herrscht Hochbetrieb in der Schäferei Svensson in Baden-Baden. In den letzten 10 Tagen sind hundert Lämmer auf die Welt gekommen. Sven-Jörg und seine neue Geschäftspartnerin, Schäferin Leona Sakowski, sind deswegen rund um die Uhr im Einsatz.