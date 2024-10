Er rettet entlaufene Haustiere

Sarah Bahner betreibt einen Campingplatz in Lörrach. Beinahe immer an ihrer Seite ist der Neufundländer Bow. Dabei mochte Sarah den Rüden zu Anfang nicht. Er war eigentlich der Hund ihres Vaters und sie hatte keinen Draht zu ihm. Wegen einer Allergie konnte sich ihr Vater nicht mehr um Bow kümmern und so sprang Sarah ein. Mittlerweile sind sie ein eingespieltes Team.