Eisbär-Baby Mika bekommt ein Zebra-Baby zum Nachbarn

Mittlerweile sieht man Eisbär-Baby Mika an, dass er kein kleines Baby mehr ist. Er tollt genauso herum wie die Großen. Doch in einem Zoo wie in Karlsruhe gibt es aber immer wieder neue Tiere, Babys und Attraktionen zu sehen. Der neuste Zuwachs kommt aus Schweden. Außerdem gibt es im Mikas Nachbargehege Nachwuchs.