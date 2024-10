Eine Woche in Rheinfelden: Der Ausflugstipp

Rheinfelden gibt es zweimal, einmal in Baden und einmal in der Schweiz. Rheinfelden Schweiz hat gefühlt alles: schöne Altstadt mit Fachwerkhäuschen und eine tolle Uferpromenade. Das badische Rheinfelden dagegen hat ein Kraftwerk am Rhein und jede Menge Industrie am Ufer. Und trotzdem sagen die Rheinfelder selbst, ein Besuch lohnt sich - und geben ihre persönlichen Ausflugstipps.