Ein Herz für die Lädine in Immenstaad

Die MS Karlsruhe tuckert schon seit gut 40 Jahren über den Rhein. Doch jetzt soll das sanierungsbedürftige Schiff vorerst gestoppt werden. Denn für ganze 8 Monate soll sie in einer Werft in Bonn auf Vordermann gebracht werden. Für die Fahrgäste und die Schiffscrew heißt es also erstmal Abschied nehmen.