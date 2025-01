Eberhard, der Brückenbauer von Bopfingen

Die Themen unter anderem: Landwirt hört nach 33 Jahren auf *** Godzilla-Graffiti von Kärcher in Japan *** Schülerpraktikum im Sterne-Restaurant von Vincent Klink *** Deutscher Meister im Football-Freestyle *** So funktioniert die Logistik von Amazon: Fatma in der Fahrschule *** SWR Retro: Wie verhält man sich am Zebrastreifen? *** Zu Gast im Studio ist Boris Grundl, der Manager und Führungskräfte zu erfolgreicher Mitarbeiterführung berät.

Moderation: Fatma Mittler-Solak