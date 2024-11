Dubai-Schokolade made in Mannheim

Er hat alles gegeben für seinen großen Traum: Uwe Jabs holte bei der Kanu-Marathon-WM in Kroatien den Titel in der Ü 80-Klasse. Dass er die Goldmedaille am Ende in den Händen halten konnte, verdankt der 81-Jährige seiner Fitness und seiner Disziplin. Der Ingenieur ist seit 66 Jahren Mitglied im Schwimmverein Ludwigsburg, hat in jungen Jahren mehrere Titel auf dem Wasser geholt. 2023 trat er nach 50 Jahren Wettkampfpause noch einmal an – verpasste aber den Weltmeistertitel knapp. Das konnte Uwe Jabs nicht auf sich sitzen lassen. Warum er in seinem Alter noch immer „volle Pulle“ geht, und wieso der Traum vom Gold am Ende beinahe zu platzen drohte – das erzählt er live in der Landesschau.