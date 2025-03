Dogsharing: Wenn man sich den Hund teilt

Schon mehrfach hat die Landesschau über die Schwanenfamilie von Burg Kalteneck in Holzgerlingen berichtet. Nun haben Hänsel und Gretel erneut Nachwuchs bekommen. Sechs Eier lagen im Nest, drei Küken sind geschlüpft, nur eines hat überlebt. Den Sohnemann vom letzten Jahr hat der Vater übrigens vertrieben, weil Schwäne beim Brüten keine Störung dulden. Er wurde an den Neckar in der Nähe von Tübingen umgesiedelt.