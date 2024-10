Eine Woche mit den Karlsruher Tierärzten. In dieser Folge geht’s ziemlich viel ums Essen und um ein ganz besonderes Leckermaul im Zoo. Gestern musste auch Schneeleopard Akar ins CT. Dort haben die Zoo-Docs Lukas Reese und Marco Roller herausgefunden, dass er nicht am Kopf operiert werden muss. Die zwei Veterinäre haben stattdessen versucht, seine Sehschwäche mit einer Ernährungsumstellung in den Griff zu bekommen.