Die Wanderschäfer und ihre 500 Schafe

Mehrere Millionen Tonnen an Lebensmitteln landen jedes Jahr in Deutschland im Müll – ob in Privathaushalten, Restaurants oder in Supermärkten. Immer mehr Menschen tun sich deshalb als sogenannte Foodsaver zusammen, um Lebensmittel zu retten und mit anderen zu teilen. Auch Kerstin Schmitt aus dem Rems-Murr-Kreis will Lebensmittelretterin werden.