Die Waldrappe: Nachzucht in Überlingen

Dimitrios Diamantidis liebt Chillis und scharfe Soßen. In seinem Imbiss in Sindelfingen erfindet der Deutsch-Grieche immer neue Spezialsoßen für seine Burger und Pommes. Bereits mit 18 Jahren stieg er in das Geschäft seines Vaters ein und führt es jetzt mit seinen Töchtern Tina und Nadine. Vor 10 Jahren wollte „Dimi“ eigentlich aufhören, entschied sich dann anders. Heute ist der kleine Familienbetrieb aus der Gastroszene in Sindelfingen nicht mehr wegzudenken. Sogar die Landesschau hat in einer Wochenserie über „Dimis Diner“ berichtet. Was seitdem in seinem Kult-Imbiss los ist, berichten er und seine Tochter Tina im Studio.