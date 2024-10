Es waren am Ende einfach zu viele Verletzungen, um den Leistungssport weiter betreiben zu können. Sein Coach Valeri Belenki schwärmt über den 1,65 Meter großen Athleten: „Solch ein Talent wird vielleicht alle 200 oder 300 Jahre geboren.“ Der Münchner ist Olympia- Silbermedaillengewinner 2012 im Mehrkampf und am Barren sowie Europameister 2011 und 2012 am Barren. In der Landesschau erzählt Marcel Nguyen, wie sehr ihn seine 15 Trainingsjahre in Stuttgart geprägt haben und wie er sein neues Leben mit einem Haarentfernungsstudio organisiert.