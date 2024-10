Wenn Wildtiere zur Plage werden, dann kommt Klaus-Peter Schliffka und hilft. Etwa 160 bis 180 Einsätze im Jahr hat er. Dabei versucht er Wildtiere wie Marder, Füchse oder Waschbären aus der Stadt zu bekommen, wenn sie in Gärten oder Gebäuden Probleme machen, Schäden verursachen oder krank umherschleichen. Er fängt sie ein und siedelt die Tiere um. In manchen Fällen muss er auch zur Waffe greifen. Dass er Wildtierschützer ist, sieht er nicht als Widerspruch zu seinem Job als Stadtjäger. Der 76-jährige Klaus-Peter Schliffka erzählt im Landesschau Studio was seinen Job als Stadtjäger so spannend macht und wie er überhaupt zu diesem Job kam.