Die Reise-Profis: Der Reiseleiter

Alexander Maisch ist in Grafenberg bei Metzingen Tierarzt für Groß- und Nutztiere und fährt mit seiner Kollegin Simone Vetter Bauernhöfe in der ganzen Umgebung an. Auch wenn es nicht immer einfach ist, denkt er nicht ans Aufhören. Denn nach so vielen Jahren ist er immer noch mit Leidenschaft und Tierliebe dabei.