Die letzten ihrer Art: Rheinfischer Lars und Hannes

Sie kann ohne Klettern einfach nicht sein: Amelie Kühne aus Untereisesheim ist Alpinkletterin – und was für eine! Die 23-Jährige hat die schwersten Wände wie den El Capitan in den USA bezwungen und war beim Eisklettern in Grönland. Ende 2020 wurde sie als jüngstes Mitglied in den Expeditionskader des Deutschen Alpenvereins (DAV) aufgenommen. Sie klettert, seit sie denken kann – ist familiär vorbelastet mit dem Klettergen. In der Landesschau erzählt sie, warum sie sich immer wieder auf neue Abenteuer einlässt und wie sie reagiert, wenn nicht alles immer glatt läuft.