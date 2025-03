Die Kocaks - eine Schirifamilie aus Heilbronn

Am Ende einer Sackgasse in Amoltern am Kaiserstuhl, liegt das kleine Häuschen von Claudia. In ihrem Garten wachsen Blumen, Heilpflanzen und wilde Kräuter. Für die einen bloß schöne Blüten, für Claudia sind es Arzneimittel aus der Natur, direkt vor der eigenen Haustür.