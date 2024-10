Die größte Kaugummi-Sammlung der Welt

Ist das wertvoll oder weg damit? Diese Frage hört Nicole Graf sehr häufig. Die Baden-Badenerin löst im Auftrag von Angehörigen Haushalte auf. Sie berät ihre Kunden, sichtet und ordnet dann den Nachlass, um ihm „aus Wertschätzung und aus Gründen der Nachhaltigkeit“, wie sie sagt, ein neues Leben zu geben. Ihr kleiner Laden in der Nähe des Festspielhauses gilt längst als eine Adresse für Sammler. Momentan läuft das Geschäft mit den gebrauchten Schätzen besonders gut. Im Studio erzählt Nicole Graf, was sie in ihrem Job zwischen Kunstgeschichte und Seelentrösterin so alles erlebt.