Die Themen unter anderem: Babyfotografin hält den perfekten Moment fest *** Fitnessstudio für Seniorinnen *** So funktioniert die Eisbahn in Karlsruhe *** Meeresalgen in der heimischen Küche *** So funktioniert die Logistik von Amazon: Ausladen der LKW *** Räuchern mit den Kräuterfrauen von Isny *** Nachtschicht in der Wasserwelt Rulantica in Rust *** Zu Gast im Studio ist Isabell Grupp-Kofler, die mit ihrem Vater Johannes Grupp das Familienunternehmen Plastro Mayer leitet.

Moderation: Jana Kübel