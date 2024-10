Die Entrümpelung: Neue Ware für das Recyclingkaufhaus

In seinem Recyclingkaufhaus in Edingen verkauft Wolfgang Plank all die Sachen, die er bei seinen Entrümpelungen einsammelt. Doch bevor er zum Aufräumen kommt, muss er die Häuser und Wohnungen der Verstorbenen oder Verzogenen erst mal besichtigen. Jedes Mal taucht er dabei auch in die Geschichte des Menschen ein, der dort einmal gelebt hat.