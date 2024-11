Die beste Weißwurst Europas kommt aus Mannheim

Wo sitzt der amtierende deutscher Meister in Sachen Weißwurst? Nicht in Bayern, nicht in Franken, sondern in Mannheim. Seit fünf Jahren verteidigt Philipp Burkhardt den Titel, für seine Leberwurst und seine Bratwurst hat er auch jede Menge Preise abgeräumt.

Und vor kurzem hat ihm die französische Commanderie des Fins Goustiers du Duche in Alencon in der Normandie zum zweifachen Europameister gekürt: für seine Bratwurst und natürlich auch in seiner Königsdisziplin: der Weißwurst.