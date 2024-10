Die Baumhaus-Oase im Schönbuch

In einem Wald südwestlich von Stuttgart steht Hotel OaseWeil. Das Besondere an der Unterkunft ist, dass die Gäste nicht in Zimmern, sondern in Baumhäusern übernachten. Und die sind alle ganz individuell eingerichtet, mit schrägen Fenster, Klettersteigen und vielen Nischen zum verstecken. Also ein absolutes Paradies für alle großen und kleinen Abenteurer.