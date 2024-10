Diakonie-Chef packt mit an

Rettungssanitäter Marius Langer fordert mehr Respekt und weniger Pöbelei

André Peters ist Geschäftsführer der Diakonie Baden. Normalerweise arbeitet er in seinem Büro am Schreibtisch, doch für eine Woche wechselt er in den Pflegedienst im Evangelischen Altenheim Bruchsal. Er möchte so erfahren, mit welchen Herausforderungen die Mitarbeitenden vor Ort konfrontiert sind.