Deutsche Vizemeisterin im Doppelaxt-Werfen

Um das andere Ende der Welt zu entdecken, muss man nicht unbedingt in den Flieger steigen. Ein Besuch in der Stuttgarter Wilhelma bringt ein kleines Stückchen Australien nach Baden-Württemberg. Die „Terra Australis“, neugestaltete Anlage nach australischem Vorbild, beherbergt nicht nur Pflanzen von Down Under, sondern auch zwei Koala-Pärchen, die mit dem Flieger angekommen sind und nun in ihr neues Gehege ziehen. Eine echte Sensation!