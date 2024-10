Der Tierpapa: Eine Familie für den Tierpfleger

Ursel aus Böblingen ist 83 Jahre alt. Körperlich geht es ihr nicht so gut. Sie braucht einen Rollator zum Laufen. Außerdem leidet sie unter Rückenschmerzen – außer, wenn sie Achterbahnen fährt. Am liebsten mag sie die Roller Coaster, bei denen man kopfüber hängt. Das entlastet ihre Wirbelsäule. Deshalb geht sie jede Woche in den Freizeitpark Tripsdrill. Manchmal kommt ihr Sohn oder ihr Enkel mit. Oma Ursel kennen im Park alle nur als Karacho-Ursel.